شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 13 أغسطس 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يستقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، أولى رحلات الحج السريع القادمة من الأراضي المقدسة بالسعودية بعد أداء مناسك الحج هذا العام.
تبدأ سلطات مطار هونج كونج الدولي في إعادة جدولة الرحلات الجوية التي تم إلغاؤها وتأجيلها بعد اقتحام آلاف من المتظاهرين المطار.
يبدأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس زيارة إلى كندا، يعقد خلالها اجتماعا مع نظيرته كريستيا فريلاند لمناقشة تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين.
يحسم مجلس الشيوخ الإيطالي الخلاف حول موعد التصويت على طلب سحب الثقة من الحكومة.
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