شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: صرف معاشات الورثة فور اكتمال المبالغ المستحقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن النقابة ستعلن صرف دفعة معاشات يوليو الماضى، للورثة فور اكتمال إجمالى المبالغ المطلوبة فى البنك لسداد تلك الدفعة للمستحقين، مشيرا إلى أن النقابة انتهت من صرف تلك الدفعة لأعضائها من أصحاب المعاشات.

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وأكد الزناتى، فى تصريحات لليوم السابع، أنه من المتوقع أن يتم صرف المعاشات للورثة خلال أيام.

و كان أحمد الشربينى، وكيل النقابة العامة للمعلمين، قال إن صرف دفعة معاشات يوليو للأعضاء والورثة، سيشهد تأخر لحين توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية الدُفعة كاملة، موضحا أن قيمتها تُقدر بأكثر من 130 مليون جنيه، وأن النقابة مازالت تعانى من ضعف مواردها والذى انعكس بدوره على المعاشات.