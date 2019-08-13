شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير حدائق الحيوان ومراكز الإكثار للحصول على ولادات جديدة وتحسين الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه يجري حاليا تنفذ خطة لتطوير حدائق الحيوان بما ينعكس علي إشاعة الرضا لدي زوار الحدائق بمختلف المحافظات، حيث يتسهدف التطوير تحسين حالة الحيوانات البرية وتأهيل مواقع الإيواء لمختلف أنواع الحيوانات.

وكشف التقرير الذى حصل "الخليج 365" عليه، إنه تم تطوير حديقة حيوان الإسكندرية بتكلفة قدرها حوالي 7 مليون جنيه، لخدمة زوار الحديقة بمحافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلي تطوير مراكز الإكثار للحيوانات والطيور بمختلف حدائق الحيوان ورعاية الحيوانات والحصول على ولادات جديدة.

Advertisements

وأضاف التقرير أن برامج مراكز الإكثار في حديقة الحيوان فى الجيزة، ساهمت في ظهور ولدات جديدة من الحيوانات البرية والمهددة بالانقراض، مشيرا إلى أن حديقة حيوان الجيزة شهدت (21) مولودا من عدة فصائل حيوانية، و14 نوعا من الحيوانات والطيور المضافة لحدائق الحيوان.

وأشار التقرير إلى أن خطة تطوير الحدائق تعتمد علي زيادة المسطحات الخضراء بمختلف الأماكن وتحسين الأوضاع البيئية داخل حدائق الحيوان، مشيرا إلي أن ذلك يعتمد علي الإستفادة بخبرات مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث البساتين والإدارة المركزية للبساتين والإدارة المركزية للتشجير والبيئة بما ينعكس علي تحقيق هذه الأهداف.