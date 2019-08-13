شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف القطارات الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الثانى للمترو × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن القطارات المكيفة الجديدة التى تعاقدت عليها الهيئة القومية للأنفاق لصالح الخط الثانى للمترو مواعيد استلامها. 1ـ شركة هيونداى روتم الكورية ستقوم بتصنيع وتوريد القطارات الـ 6 . 2ـ تكلفة شرائها تصل إلى حوالى 131 مليون دولار. 3ـ مدة توريدها 27 شهرا. 4ـ سيتم توريد أول قطار بعد 24 شهرا من دخول العقد حيز التنفيذ. 5ـ عقد شراءها القطارات الـ 6 يشمل محلق عقد صيانة لها لمدة 10 سنوات. Advertisements 6ـ سيتم توريدها مع القطارات عدد 2 جرار بتكلفة حوالى 3.7 مليون يورو. 7ـ الهيئة القومية للأنفاق وقعت اتفاقية مع البنك الأوربى لإعادة الاعمار والتنمية لتوفير 100 مليون يورو فى صورة قرض ميسر لتمويل شراء القطارات الـ 6. 8ـ سيصل عدد القطارات المكيفة العاملة بالخط الثانى بعد وصول هذه القطارات إلى 10 قطارات. 9ـ سيرتفع عدد القطارات العاملة فى الخط الثانى إلى 45 قطارا.

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