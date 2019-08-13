تكثيف لجان الفحص بالمحاجر البيطرية لاستقبال شحنات ماعز وأغنام مستوردة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تكثيف لجان الفحص البيطرى بالمحاجر البيطرية الحدودية مع اقتراب استيراد شحنات من الماعز البور الأوربى والأغنام، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات المحجرية لجميع شحنات الحيوانات المستوردة.

وكشف تقرير الخدمات البيطرية ، أن المحاجر البيطرية على أتم استعداد من خلال أطباء بيطرين ذو كفاءة عالية بالمحاجر البيطرية، لاستقبال دفعات من استيراد الأغنام والماعز وفحصها، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات النظامية الصحية والمحجرية سواء كانت فى بلد المنشأ أو خلال حجر تلك الحيوانات فى المحاجر المصرية، للسماح لها بدخولها البلاد.

يأتى ذلك بعد موافقة لجنة الفحص الفنى لطلبات استيراد وتصدير الحيوانات والدواجن بكافة مراحلها وأنواعها وآلاتها ومعداتها ومنتجاتها، والمُشكلة بالقرار الوزارى بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، على إستيراد سلالات جديدة من الأغنام والماعز تدخل لأول مرة البلاد.

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وأكد التقرير، إن تلك السلالات من الأغنام والماعز تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجى والتناسلى العالى وسرعة التأقلم والتكيف مع الظروف البيئية المصرية، مشيرا إلى أن السماح باستيراد سلالتين من الأغنام وسلالة من الماعز، تتميز إحدى سلالات الأغنام التى تم الموافقة على استيرادها بالإنتاج المرتفع من الحليب الذى يزيد عن 2,5 لتر/ يوم ولمدة 8 أشهر تقريباً، أما السلالة الأخرى فهى تتميز بنسبة التوأمية العالية وغير موسمية التناسل، حيث يمكنها التناسل على مدار العام وهى ثنائية الغرض تربى من أجل إنتاج اللحم والصوف.

وبالنسبة لسلالة الماعز التى تم الموافقة على استيرادها فهى تتميز بمعدلات النمو السريعة وخصائص الذبيحة المتميزة وصفات أمومة ومناعة عالية ترعى صغارها بشكل جيد وتجعلها تقاوم الأمراض، كما يمكنها التناسل والتكاثر على مدار العام، بالإضافة الى إتخاذ كافة التدابير والإجراءات النظامية الصحية والمحجرية من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية سواء كانت فى بلد المنشأ أو خلال حجر تلك الحيوانات فى المحاجر المصرية..