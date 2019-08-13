شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شروط للإفراج الشرطى عن المحكوم عليهم نهائيًا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل البعض عن شروط واجراءات الإفراج الشرطى، و"الخليج 365" يوضح الإجراءات والشروط المتبعة فى الإفراج الشرطى. 1-أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية. 2-أن يقضى المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها. 3- أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. 4-ألا يكون فى الافراج عنه خطر على الأمن العام. Advertisements 5-ألا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة أشهر. 6-إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرون عاما على الأقل. 7- وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك. 8- يختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالإفراج الشرطى، وذلك طبقا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتبار الإفراج الشرطى من مراحل العقاب. 9- ينتهى الإفراج الشرطى إما بانتهاء مدة العقوبة أو بإلغائه.

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