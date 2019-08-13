شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان من دعوات التحريض والتظاهر إلى الاختفاء والاعتماد على حركاتها الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر الذكرى السادسة لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة المسلح غدا، فمنذ هذا التاريخ وحتى الآن، صدرت العديد من دعوات العنف والتحريض التى صدرت من التنظيم وتحالفها منذ فض الاعتصام وحتى الآن، ويرصد ”الخليج 365” أبرز هذه الدعوات التحريضية.

فى 30 يونيو 2014 وخلال الذكرى الأولى، خرج تحالف دعم الإخوان الذى تتزعمه جماعة الإخوان حينها ببيان تصعيدى كبير حرض فيه حينها إلى ما سماه "انتفاضة 3 يوليو" فى كل ميادين المحافظات، وطالبت الجماعة حينها أنصارها بالاحتشاد داخل ما سمته بـ"ميادين التحرير" بكل محافظة، فى إشارة إلى الميادين الرئيسية، كما طالبتهم بالاحتشاد أمام منازل القضاة ونوادى القضاة والشرطة والجيش، كما طالب البيان النساء المشاركات بالتأخر قليلا والانضمام إلى ما سموه بالموجات التالية، إلا أن دعواتها حينها فشلت تماما ولم يخرج أنصارها إلى الشوارع.

انخفضت حدة التصعيد فى العام الذى يليه، لتحرض شبابها فقط على التظاهر أمام منازلهم، ولكن هذه المرة أيضا لم تنجح دعوات الإخوان للتظاهر، وفشلت كما فشلت فعالياتها التحريضية السابقة لتكشف أن التنظيم لم يعد له تواجد على الأرض.

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ومع صعود الأزمة الداخلية للإخوان فى 2016 وحالة الانقسامات الكبرى التى تعرضت لها الجماعة حينها، وانفراط عقد تحالفها بعد انشقاق العديد من الأحزاب التى كانت منضوية تحته، اختفت تلك الدعوات تماما ولم تعد الجماعة قادرة على التصعيد أو دعوة شبابها للنزول.

ومع توالى الأعوام وحلول الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو تختفى معها بيانات الإخوان التى تحرض فيها على التظاهر، لتؤكد أن الجماعة انتهت بشكل كامل، وتتوالى خسائرها بشكل مستمر يوم تلو الآخر.