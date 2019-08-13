شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حالات تسقط حقك فى إعادة السلعه للبائع أو استبدالها .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنصف قانون حماية المستهلك، كلاً من البائع والمشترى في آلية التعامل مع إعادة السلع بعد شرائها أو استبدالها، حيث منح الحق للمستهلك في استبدال السلعة التي قام بشرائها، وكذلك حق إعادتها واسترداد قيمتها النقدية، خلال مدة 14 يوماً، دون إبداء أي أسباب أو تحمل أي نفقات، مع التأكيد علي أنه لجهاز حماية المستهلك.

وفي المقابل حدد القانون حالات لا يجوز فيها للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة، ضماناً لحق البائع وهي كالاتي :

إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلي الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلي المستهلك. إذا كانت من السلع التي تصنع بناء علي مواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات. الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.