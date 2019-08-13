"يتساوى الليل والنهار".. 31 يومًا ويبدأ الخريف في نصف الكرة الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

الأرض على موعد مع بدء الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر المقبل، إيذانًا ببدء فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي.

وطبقًا للدراسات الفلكية، بدأت حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه تدريجيًا نحو الجنوب وتناقص ميل آشعتها حتى يبلغ الصفر في 23 سبتمبر؛ لتتعامد آشعة الشمس على خط الاستواء ويتساوى طول الليل والنهار لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية.

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ومع حدوث الاعتدال الخريفي يبدأ فصل الخريف في النصف الشمالي للكرة الأرضية، والربيع في النصف الجنوبي، ويستمر الخريف في النصف الشمالي وفقًا للحسابات الفلكية 89 يومًا و20 ساعة.

والفصول الأربعة، تتغير نتيجة وجود الشمس في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ما يُعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة بالترتيب "الشتاء، الربيع، الصيف، ثم الخريف".

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، يعتبر الخريف، من أجمل فصول السنة بالنسبة لحالة الطقس، ولكن تتخلله أحيانًا حالات من عدم الاستقرار المتوسطة والشديدة في الأحوال الجوية مثل تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية أحيانا والتي يصاحبها غالبًا سقوط للأمطار الغزيرة والرعدية، والتي تصل أحيانًا إلى حد السيول على بعض المدن والمحافظات؛ لطبيعتها الجغرافية.​