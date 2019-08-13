رسالة الرئيس السيسي للشباب.. ضمن أبرز عناوين صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

حازت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الشباب في اليوم العالمي للشباب، على اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الثلاثاء، التي أبرزت تأكيد الرئيس أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يحقق بهم مستقبلا أفضل لمصر العزيزة.

وركزت الصحف أيضًا على إعلان وزارة الخارجية وقوف مصر (حكومة وشعبًا) مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة في أزمة إعصار (ليكيما) الذي ضرب عددًا من المناطق شرق البلاد.

كما أبرزت الصحف إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن تنفيذ برنامج عمل لزيادة معدلات إنتاج مصر من البترول من خلال تقنيات حديثة يجرى اختبارها في مناطق وتراكيب جيولوجية لرفع الإنتاج من 630 ألف برميل يوميًا إلى 690 ألف برميل يوميًا.

وتابعت الصحف مظاهر احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك وسط مظاهر من البهجة والفرحة، كما اهتمت الصحف باستعدادات بعثات الحج الثلاث لتفويج الحجاج المصريين من مخيمات مشعر منى إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة والإعداد لبدء رحلة العودة إلى أرض الوطن مع أولى رحلات الجسر الجوي لعودة ضيوف الرحمن.

وعلى الصعيد الاقتصادي، سلطت الصحف الضوء على اختيار مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية محافظ البنك المركزي طارق عامر ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم خلال عام 2019.

وأفردت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" صفحاتها لنقل كلمة الرئيس السيسي في اليوم العالمي للشباب، حيث دون الرئيس كلمة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موجها التحية والتقدير والإعزاز لشباب مصر المتحمس الواعد.

ونقلت الصحف عن الرئيس قوله: "أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد، الذي يثبت يوما بعد يوم أنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة، وأؤكد أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار على دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يحقق بهم مستقبلًا أفضل لمصرنا العزيزة".

وفي السياق، عرضت صحيفة "الأخبار" ملخص لإنجازات الدولة للشباب، مشيرة إلى أن مصر حققت حزمة إنجازات لدعم ورعاية الشباب، حيث أطلقت عام 2016 عامًا للشباب، وتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في بداية 2017.

وأشارت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته في عددها اليوم - إلى أن الدولة اعتمدت منتدى شباب العالم كمنصة دولية لشباب العالم من مصر، واستطاعت بعثة مصر الدائمة في جنيف تمرير قرار اعتماد توصيات منتدى شباب العالم بنسختيه 1-2 ضمن الأجندة الدولية لحقوق شباب العالم إضافة إلى أنه تم تأسيس واعتماد الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب عام 2018، وتمكين الشباب المصري من القيادة في مواضع متعددة في الدولة المصرية.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن وزارة الخارجية إعرابها - في بيان أصدرته أمس - عن خالص التعازي في ضحايا إعصار (ليكيما) الذي ضرب عددًا من المناطق شرق الصين مؤخرًا؛ ما أسفر عن وفاة العشرات، وتضرر آلاف الأشخاص نتيجة تدمير مئات المنازل وإتلاف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.

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وذكرت الصحيفة أن البيان أكد وقوف مصر (حكومة وشعبا) مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة في تلك الأزمة.

وفي سياق آخر، أبرزت صحيفة "الأهرام"، في صدر صفحتها الأولى تحت عنوان (مصر على خريطة الاكتشافات البترولية عالميًا) إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية أنه يتم حاليًا تنفيذ برنامج عمل لزيادة معدلات إنتاج مصر من البترول من خلال تقنيات حديثة يجرى اختبارها في مناطق وتراكيب جيولوجية لم يلتفت إليها من قبل.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة قالت إن البرنامج يستهدف رفع الإنتاج من 630 ألف برميل يوميًا إلى 690 ألف برميل يوميًا في نهاية العام المالي الحالي بزيادة نحو 60 ألف برميل يوميًا بنسبة 9.5%، وكشفت الوزارة عن تكليف فريق عمل تحت إشرافها المباشر للوقوف على أنسب الطرق لزيادة إنتاج الزيت الخام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة قالت إنه يتم تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة عبر تطبيق نظم تكنولوجية - لأول مرة - من أجل تحسين الأداء ورفع الإنتاج، منوهة بجهود خفض تكلفة البحث والاستكشاف ومواجهة التناقص الطبيعي للحقول القديمة.

ورصدت الصحف مظاهر احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، حيث تابعت صحيفة "الأهرام" مظاهر الفرحة والبهجة التي بدت على المواطنين، الذين توافدوا إلى المتنزهات والشواطيء في ثاني أيام العيد وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين الاحتفالات.

وذكرت أن بعض المسئولين زاروا المستشفيات ودور رعاية المسنين والأطفال، وقاموا بتوزيع البالونات والعيديات على الأطفال، لاسيما المرضى منهم، مشيرة إلى أن حدائق الحيوان اكتظت بزائريها، كما توافد الرواد على الحدائق والمراكب ابتهاجًا بالعيد وامتلأت النوادي العامة والرياضية عن أخرها بالرواد وأقام بعضهم حفلات شواء في الهواء الطلق بالمحافظات المختلفة.

وأوردت الصحف أن حجاج بيت الله الحرام واصلوا أمس مناسك الحج هذا العام برمي جمرات العقبة في أول أيام التشريق قبل أن يستعدوا لمغادرة منى.. وقد واصلت بعثات الحج الثلاث حالة الاستنفار القصوى لتفويج الحجاج المصريين من مخيمات مشعر منى إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة، والإعداد لبدء رحلة العودة إلى أرض الوطن مع أولى رحلات الجسر الجوي لعودة ضيوف الرحمن.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرزت صحيفة (الجمهورية) في صفحتها الرئيسية اختيار مجلة (جلوبال فاينانس) العالمية محافظ البنك المركزي طارق عامر ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم خلال العام الجاري (2019)، ومنحته تقييم (إيه) في تقرير الأداء الذي تصدره المجلة سنويًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اختيار عامر هذا العام جاء من بين أكثر من 94 محافظا من محافظي البنوك المركزية في العالم، لافتة إلى أن عملية التقييم لأداء محافظي البنوك المركزية في العالم تضم عدة معايير منها جهودهم في الحفاظ على استقرار العملة والتضخم والإدارة الناجحة لأسعار الفائدة ومواجهة الركود الاقتصادي والقدرة على مواجهة الأزمات.

وفي سياق محلي، أوردت صحيفة (الأخبار) أن وزارة العدل أعلنت عن توفير 729 جهازا خاص بالسداد الإلكتروني بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق.

ونقلت الصحيفة عن الوزارة قولها إن تلك الإجراءات المنظمة لتلك المنظومة في إطار قرار وزير المالية الخاص بالتحصيل الإلكتروني بالبطاقات الإلكترونية، الذي يعد إلزاميا للفئات فيما يزيد على 500 جنيه واختياريا للفئات أقل من 500 جنيه.​