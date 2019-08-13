حدث ليلاً| تفاصيل مشاجرة عز وشقيقي زينة.. وبرلماني يحذر من "شاطئ موت" جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- صفحة الرئيس تنشر فيديو لمؤتمرات الشباب: هم كلمة السر لعالم أكثر استقرارًا

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، فيديو لمؤتمرات الشباب مصحوبًا بتعليق جاء فيه: "لطالما كان إيماني بالشباب يزداد يومًا بعد يومًا، فكلما تأملت كيف يصيغون حاضرهم ويشيدون مستقبلهم زاد إيماني بأن الشباب هم كلمة السر لعالم أكثر استقراراً وسلاماً".

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- الذهب يصعد عالميًا من جديد ويسجل أعلى مستوى له في 6 سنوات

صعدت أسعار الذهب، مرسخة أقدامها فوق المستوى النفسي البالغ 1500 دولار، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس وسط تراجع أسواق الأسهم.

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- اتهمهما بالسب والقذف.. تفاصيل مشاجرة عز وشقيقي "زينة" بالساحل الشمالي

كشف عمر عبدالرحمن، محامي الفنان أحمد عز، تفاصيل الشجار الذي دار بين موكله وشقيقي الفنانة زينة، في مدينة العلمين بالساحل الشمالي.

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- الخارجية: مصر تدعم جهود تحقيق استقرار دائم في السودان

أكدت مصر، مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

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- يُستخدم في علاج الدواجن.. الصحة تُحذر من دواء بيطري "مغشوش"

حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، في منشورها الذي حمل رقم 30 لعام 2019 من عبوات غير مسجلة للمستحضر البيطري "amoxy 20%".

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- برلماني: إدكو "شاطئ موت" أضاع فرحة العيد على المواطنين

قال محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة إدكو وأبو حمص بمحافظة البحيرة، إن شاطيء إدكو أصبح شاطئًا للموت لما يمثله من خطورة بالغة على المواطنين.

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- "سياحة النواب": نراقب بعثة الحج ولا نفرض قيودًا عليها

قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع عن كثب بعثة الحج بالمملكة العربية السعودية، للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للحجيج، خلال الموسم الحالي.

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- الرئيس التنفيذي لبعثة الحج: لا توجد حالات مسجلة لتائهين

قال اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، أنه لا يوجد أي حالات مسجلة لتائهين حتى الآن.

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- حزب الحرية: نوزع اللحوم دون تصوير حفاظًا على مشاعر المواطنين

قال حزب الحرية، إنه حريص على مشاركة المصريين احتفالاتهم بعيد الأضحى على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.

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- الحرية والتغيير: حوارنا مع الجبهة الثورية مثمر والاجتماعات مستمرة بالقاهرة

قال وجدي صالح، القيادي في قوى الحرية والتغيير بالسودان، إن اجتماعات القاهرة مع الجبهة الثورية مستمرة والهدف منها إشراك الجبهة الثورية ضمن اتفاق السلام بالسودان.

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- الرئيس الأمريكي يبدي رغبته في لقاء رئيس وزراء بريطانيا الجديد "قريبا"

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في لقاء رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون "في المستقبل القريب"، وذلك خلال محادثة هاتفية جرت بينهما الإثنين.

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- عاهل السعودية: نفخر بخدمة الحرمين وضيوف الرحمن

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر مِنى، حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية.

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- وزير العدل الأمريكي: هناك "مخالفات خطيرة" في سجن ابستين

قال وزير العدل الأمريكي ويليام بار إن هناك "مخالفات خطيرة" في السجن الذي كان يحتجز فيه جيفري ابستين، الخبير المالي الثري والمدان بالتحرش الجنسي بأطفال والاتجار بهم.

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- مدمرة بريطانية تبحر للخليج للانضمام إلى المهمة الأمريكية لحماية السفن التجارية

أبحرت مدمرة بريطانية صوب الخليج للانضمام إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة بهدف حماية سفن الشحن التجارية في المنطقة وسط توتر سياسي متصاعد بين إيران والغرب.

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- "التحالف العربي": الجيش الوطني اليمني يربك قيادات المليشيات الإرهابية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن انتصارات الجيش الوطني اليمني، مدعومًا من التحالف على أرض الواقع، أربكت قيادات المليشيات الإرهابية الحوثية.

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- اتساع عجز الميزانية الأمريكية إلى حوالي 120 مليار دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اتساع عجز الميزانية إلى حوالي 120 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي مدفوعاً بالزيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية والدفاع.

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