تعرف على تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل، على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجة البحري والقاهرة، وشديد الحرارة جنوبًا في النهار، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية، صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن الجمهورية:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 38

شبين الكوم 26 36

طنطا 24 36

دمنهور 25 34

الإسكندرية 21 32

بلطيم 22 32

مطروح 21 31

السلوم 23 34

سيوة 23 40

بورسعيد 25 33

دمياط 25 31

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 23 38

السويس 23 38

العريش 25 36

رفح 24 35

رأس سدر 27 39

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نخل 17 37

نويبع 26 36

طابا 28 36

كاترين 17 32

الطور 26 37

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 28 36

مرسى علم 28 36

الفيوم 26 39

بنى سويف 26 39

المنيا 25 39

أسيوط 25 40

سوهاج 25 40

قنا 25 41

الأقصر 25 42

أسوان 27 42

أبوسمبل 26 41

الوادى الجديد 24 41

شلاتين 27 41

ابو رماد 27 39

حلايب 26 35

رأس حدربة 27 35​