أخبار مصر | صحيفة سويسرية: الرئيس السيسي حول العلمين من مكان لا روح فيه لمشروع ضخم وعملاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة سويسرية: الرئيس السيسي حول العلمين من مكان لا روح فيه لمشروع ضخم وعملاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "نيوى زيرشير زايتونج" السويسرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يحول مدينة العلمين الجديدة، التي تقع على ساحل البحر المتوسط، من مكان لا روح فيه، إلى أهم المشاريع الكبرى في مصر.

وأضافت الصحيفة، الناطقة بالألمانية وتصدر منذ عام 1760، أن "المدينة التي لم يكن أحد يتخيل في يوم أن تتحول إلى مشروع عملاق، صارت اليوم حلما متلألئا على ساحل البحر المتوسط ​​وواحدة فقط من بين المشاريع الضخمة التي صارت حقيقة في مصر".

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وتابعت: في العالمين الجديدة، هناك أبراج وشوارع واسعة تصطف على جانبيها النخيل وفنادق فاخرة على شواطئ مثالية.

والعلمين الجديدة هى أول مدينة مليونية فى الساحل الشمالى، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، وتتشابه مع العاصمة الإدارية فى ضخامة المشروعات العالمية التى ستقام عليها بأفضل المدن السياحية فى مصر حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية التى تعد ضمن أبرز انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه.

وتبلغ مساحة المدينة 50 ألف فدان بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلى ومخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة، وتنقسم المدينة إلى عدة مراحل.