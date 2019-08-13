شكرا لقرائتكم خبر عن يضم جميع البيئات المصرية منذ الفراعنة.. جولة داخل متحف الحيوان بأسيوط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد متحف الحيوان بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط الوحيد علي مستوي الجمهورية وهو يمثل واحدا من أفضل متاحف علم الحيوان في جامعات مصر

حيث يمتاز المتحف بمميزات عديدة منها انه يحتوي علي عينة رقم كودي يعرف به كل عينة من أين أتت ومن قام باحضارها والوقت والتاريخ المتحف يتيح التعرف علي الكائنات لمعرفة المفيد منها والسام وغير السام و يعمل المتحف علي زيادة الوعي البيئي لدي المجتمع .

ويعد المتحف متنفسا لكل مدارس أسيوط وجنوب الصعيد من خلال الرحلات العلمية لزيارة المتحف وهو متاح للجميع يوميا من الساعة التاسعة وطوال اليوم بدون أي رسوم كما يوجد متخصص للشرح والإفادة العلمية .

كما يقدم المتحف تدريس طلبة الجامعات المصرية المختلفة حيث أن المتحف يحتوي علي عينات نادرة جمعت من سنين سابقة يحتاج إليها كل دارسي علم الحيوان بالجامعات المصرية.

والجدير بالذكر أن هذا المتحف قد أنشيء بالجهود الذاتية ويعود الفضل في إنشائه للدكتورعبدالدايم نصير عميد العلوم الأسبق واستكمل المسيرة الدكتورأسامة محمد عبد الرؤف نائب رئيس الجامعة

ومن جهته قال الدكتور الدوشي عبد الكريم مدير متحف علم الحيوان بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط.ان المتحف تم افتتاحه بقسم العلوم جامعة الازهر سنة 1990

مضيفا أن المتحف يضم جميع البيئات المصرية حيث يجمع عينات من كل البيئات أولها الصحراء الشرقية والصحراء الغربية، وكذلك يجمع المتحف كائنات من جميع المصادر البحرية سواء كانت بالبحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل بطوله وبحيرة وادي الريان و بحيرة قارون وجميع مصادر المياه المختلفة بما فيها بحيرة ناصر.

وأوضح الدكتور الدوشي، أن المتحف يجمع أيضا جميع الطوائف الحيوانية المختلفة وتتمركز هذه الطوائف في الفقاريات واللافقاريات، ويضم المتحف جميع أنواع الأسماك بالمياه المالحة والمياة العزبة والزواحف، والمتحف به أيضا عينات نادرة جدا من التمساح النيلي من بحيرة ناصر .

وأضاف مدير المتحف أنه يوجد أيضا كائنات نادرة يصل عمرها إلي 350 عام مثل السلحفاة البحرية من جزيرة الزبرجد المصرية، علاوة على أنواع مختلفة من الطيور سواء المهاجرة أو المقيمة وبه أيضا أنواع مختلفة من الثدييات حيث به رأس غوريلا وهيكل غوريلا وبه ذئاب وبه هياكل لخفافيش وكلاب متنوعة.

واوضح الدكتور الدوشي أن بالمتحف غرفة المصايد المصرية والغرفة بها جميع أنواع المراكب المصرية منذ أيام الملكة حتشبسوت، كمراكب الجر، مرورا بمراكب االسيفولا والطراحة والسوبيا و كل أنواع المصائد البحرية، وحجرة الاستزراع المائى والحجرة بها ماكتات تضم جميع أنواع الاستزراع بمصر، أولها الاستزراع المفتوح والأقفاص السمكية والاستزراع فى الأرض الطينية والاكوابونيك أو الاستزراع المائى السمكى النباتى وهو عبارة عن وحدة ملحقة بالمتحف مهداة لنا من ألمانيا ثمنها 80 ألف يورو وتم إهدائها لجامعة الأزهر الشريف حيث تم زراعة أسماك بالمياه ويتم تحويل الأمونيا إلي نترات بحيث يستفيد منها النبات أو الأسماك.



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متحف الحيوانات بكلية العلوم (20)



متحف الحيوانات بكلية العلوم (21)



متحف الحيوانات بكلية العلوم (22)