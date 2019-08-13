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تعرف على الطول المطلوب للراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة من خريجى الجامعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترطت أكاديمية الشرطة في الطلاب الراغبين في التقديم لها من خريجي الجامعات لهذا العام، ألا يقل طول القامة للطالب عن 165 سم للذكور و160 للإناث.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65 %.

وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم، عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس.

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