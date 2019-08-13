"اعرفي حقك".. 3 حقوق للمرأة المطلقة و7 للحاضنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخلافات شيئ لا ينتهى، وقد تدفع الخلافات بين الأزواج إلى الإنفصال، وفى تلك الحالة للمرأة 3 حقوق كفلها القانون فى حالة الطلاق، تزيد 7 حقوق أخرى فى حالة كونها حاضنة. 1- مؤخر الصداق 2- نفقة المتعة 3- نفقة العدة وفى حالة وجود أطفال: 1- تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن. Advertisements 2- أجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للصغار). 3- أجر رضاعة. 4- نفقة للصغار. 5- مصروفات علاج للصغار. 6- مصروفات تعليم للصغار. 7- مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.

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