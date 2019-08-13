شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياحى: عودة عروض أوبرا عايدة دفعة اقتصادية وسياحية كبرى للأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الخبير السياحي محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي بمحافظة الأقصر، أن عودة "أوبرا عايدة" في شهر أكتوبر بالأقصر، ليس حدثا فنيا عالميا مميزا فقط، ولكنه دفعة هامة للاقتصاد والسياحة بمصر بأكملها، حيث أنه فرصة قوية جداً لجذب نوعية مختلفة من السياحة الفنية بالسعى لتنظيم المزيد من العروض الفنية التراثية والعالمية بمعابد الأقصر خلال الموسم السياحى الشتوى.

وأضاف عضو لجنة التسويق السياحى بمحافظة الأقصر لـ"الخليج 365"، أن تذاكر العروض انتهت تماماً وحجزت بالكامل، وهو ما يؤكد على الرغبة القوية للسائحين للعودة لمصر من جديد في تلك العروض العالمية التي تجذب كبار وصفوة السائحين حول العالم، موضحاً أن الضرورة كانت ملحة لإقامة حدث ثقافى أثرى، قادر على إحداث حراك والترويج للسياحة الثقافية المرتبطة كلياً بالتاريخ والفن، فلم يكن هناك أروع من فكرة إقامة أوبرا عايدة في هذا المكان مميز.

وأوضح الخبير السياحي محمد عثمان، أن أوبرا عايدة لها تاريخ كبير في الأقصر وجمعت نجوم العالم والمجتمع والفن المصري منذ عشرات السنين، وها هي تعود من جديد لخدمة السياحة بإختيار مميز لموقع عرضها داخل معبد الملكلة حتشبسوت بالدير البحري، موجهاً الشكر لفريق وإدارة العروض التي إختارت الأقصر عن غيرها لعودة العروض بقرار قوي يؤكد علي عودة الأمن والآمان للمحافظة بصورة تليق بها أمام العالم أجمع، مؤكداً ان الفريق المنظم للعروض برهن علي قدره القيادات المصرية علي التنسيق والترتيب الغير مسبوق لإستضافة هذا الحدث العالمي، قائلاً: "شرف عظيم لنا المشاركة في تنظيم تلك العروض العالمية للمساهمة في إنجاحها بصورة تليق بالأقصر ومصر أمام العالم أجمع، ونساهم بكل خبراتنا في إنجاح الموسم السياحي الشتوي المقبل".