شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" برامج وحملات توعية لمزارعى الأرز بأهمية تدوير قش المحصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، وقطاع الارشاد الزراعى، عمل برامج وندوات وحملات إرشادية مكثفة لتوعية مزارعى الأرز بأهمية تدوير قش الأرز وتحويله إلى "كومات سماد وأعلاف غير تقليدية"، بالتنسيق مع وزارة البيئة للحد من عمليات حرق قش الأرز، وتوفيرعائد مادى إضافى للمزارعين.

وأكد تقرير وزارة الزراعة، أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى ساهمت فى زيادة الطلب على الوقود الأخضر، ممثلا فى أصابع الطاقة التى يتم تصنيعها من قش الأرز "المكبوس"، والتى تستخدم كوقود أخضر، وهو مفهوم يتم تنفيذه حديثا و يعرف بالطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن هناك استجابة من المزارعين لعمليات تجميع وتشوين القش للاستفادة منه ، وذلك مقارنة بالأعوام السابقة نظرا لتوفير المكابس وآلات الفرم بكميات أكبر من الأعوام السابقة .

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وأوضح التقرير أن عمل برامج وندوات وحملات إرشادية مكثفة لتوعية المزارعين، لحثهم على أهمية تدوير قش الأرز، حيث تساعد الفلاح على تحقيق هامش ربح من محصوله وذلك بعد تحويله إلى "كومات سماد وأعلاف غير تقليدية"، ويعمل على الحد من عمليات حرق قش الأرز ، وتوفير عائد مادى إضافى للمزارعين.