شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعة»: إجراء 7708 حملات تفتيشية على المصانع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشارت أحدث 3 تقارير حول مؤشرات أداء الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش والاختبار والجودة بوزارة التجارة والصناعة خلال الـ7 شهور الأولى من العام الجارى (يناير- يوليو)، والتى تشمل مصلحتى الرقابة الصناعية والكيمياء وهيئة المواصفات والجودة، إلى جهود مكثفة قامت بها هذه الجهات لإحكام الرقابة على المصانع وتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية حفاظاً على سمعة الصناعة المصرية.

وقال الكيميائى إبراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة قامت بإجراء 7 آلاف و708 حملات تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية، فضلاً عن إجراء 12 ألفا و165 دراسة فنية متخصصة تضمنت 4 آلاف و685 دراسة فنية فى مجال السماح المؤقت والدروباك، و7 آلاف و477 دراسة فنية متنوعة، و3 دراسات مستلزمات إنتاج.

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وأكد أن المصلحة تكثف من حملاتها التفتيشية لإحكام الرقابة على المصانع والتأكد من تطبيقها مواصفات ومعايير الجودة، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية لمعاقبة المخالفين الذين يتلاعبون بصحة وسلامة المواطنين.

وفى مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح المانسترلى أن المصلحة قامت بترخيص 2497 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 546 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتسجيل 35 مطبعة عاملة فى مجال مواد التعبئة والتغليف، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 1696 استفساراً و745 شكوى.

من جانبه، أوضح المهندس أشرف عفيفى، رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن الهيئة قامت بمطابقة معايير الجودة لـ25 شركة تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 1886 شهادة دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة، فضلا عن إجراء 175 زيارة لشركات حاصلة على علامة حلال، إلى جانب إعداد 1590 مشروع مواصفة جاهزة للاعتماد، وفيما يتعلق بمجال الفحص والاختبارات والمعايرات الصناعية، أشار عفيفى إلى قيام هيئة المواصفات والجودة بإجراء 5574 قياسا ومعايرة صناعية لمعامل هندسية وكيماوية وغذائية وغزل ونسيج.

من جانبه، قال المهندس مجدى فهمى، رئيس مصلحة الكيمياء، إن المصلحة قامت بتحليل اختبار 44 ألفا و272 عينة بمعاملها، كما قامت المصلحة بإنتاج 13 ألف لتر من المادة السرية لحبر ختم اللحوم بالمجازر.