بعد رصد مليار جنيه لتطويره.. اعرف مشروع تطوير رافد جمصة فى 9 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن مشروع تطرير طريق جمصة ـ المنصورة أو ما يعرف بطريق رافد جمصة وموعد إنهاء تنفيذه. 1ـ المشروع يشمل رفع كفاءة الطريق الحالى وإنشاء حارة ثالثة له. 2ـ مشروع الطريق يمتد بطول 50 كم. 3ـ تكلفة تطوير هذا الطريق تصل إلى 1.05 مليار جنيه. 4ـ الطريق انتقل تبعيته لوزارة النقل بعدما كان يتبع وزارة الإسكان فى أكتوبر الماضى. Advertisements 5ـ أعمال تنفيذ مشروع الطريق بدأت فى مايو الماضى. 6ـ تنفذ مشروع تطوير الطريق شركة النيل العامة لإنشاء التابعة لوزارة النقل. 7ـ مخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع الطريق مايو 2020. 8ـ مشروع الطريق يمثل أهمية خاصة لمدينتى المنصورة ومدينة جمصة ويربط مع الطريق الدولى الساحل. 9ـ المشروع يخدم حركة السياحة الداخلية بمدينة جمصة.

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