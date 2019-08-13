شكرا لقرائتكم خبر عن لجان البر والرعاية الاجتماعية.. تعرف على طريقة الكنيسة لرعاية المحتاجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عصر البابا شنودة الثالث، تأسست لجان البر الكنسية وهى اللجان المختصة برعاية الأسر المحتاجة وذلك عبر آلية محددة تعرف عليها فى النقاط التالية:

1- لجان البر الكنسية تعمل فى مجالين أساسيين الأول هو تزويج العرائس حيث ساهمت فى تزويج 1310 حالة بإجمالى مساهمات تقدر بـ11 مليون جنيه و374 ألف فى 19 إيبراشية موزعة على مستوى الجمهورية العام الماضى.

2- أما المجال الثانى للخدمة فهو المأوى والسكن حيث قدمت الكنيسة الرعاية لـ324 حالة بقيمة ثلاثة مليون جنيه و272 ألف وقام بخدمة هذه الحالات 213 كاهن من 17 ايبراشية.

3- يتولى رئاسة لجان البر بالقاهرة الأنبا مكسيموس ، أسقف عام الحرفيين.

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4- بينما يتولى الانبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير مارمينا بكينج مريوط مهمة الإشراف على لجان البر بالإسكندرية.

5- لجنة استقبال الحالات المعوزة مسؤولية القمص مكارى حبيب، سكرتير البابا، وإدارة الرعاية الاجتماعية مسؤولية القمص بيشوى شارل.

6-عملت الكنسية على توحيد برامج الخدمات الكنسية بين إيبراشياتها المختلفة مثل خدمة الراعى الصالح وأم النور وخدمة الانبا إبرام وخدمة أبونا انسطاسي وخدمة الرعاية الاجتماعية وغيرها من الخدمات التى ترعى المحتاجين.