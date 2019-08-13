شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتدال الخريفى يبدأ 23 سبتمبر.. ويستمر 89 يومًا و 20 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الاعتدال الخريفى 23 من شهر سبتمبر المقبل، إيذانا ببدء فصل الخريف بنصف الكرة الشمالى .

وبعد أن بدأ الانقلاب الصيفى 21 يونيو ، بدأت حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه تدريجيا نحو الجنوب وتناقص ميل أشعتها حتى يبلغ الصفر يوم 23 من شهر سبتمبر فتتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء ويتساوى طول الليل والنهار لجميع الأماكن الواقعة على سطح الكرة الأرضية.

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ومع حدوث الاعتدال الخريفى يحدث الخريف فى النصف الشمالى والربيع فى النصف الجنوبى ، حيث يبدأ الخريف فى النصف الشمالى وفقا للحسابات الفلكية الأثنين 23 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة .

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة ، نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء ، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، و نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.