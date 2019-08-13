شكرا لقرائتكم خبر عن عاطل بالمنوفية يقتل زوجته بـ"مية نار" بعد خلعه ويصيب 13 من أسرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرد عاطل من مشاعر الإنسانية عندما قام بإلقاء مادة كاوية علي زوجته "ميه نار" وأسرته داخل منزلهم بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، إحتجاجا على قيام زوجته بخلعه عن طريق المحكمة.

الأمر الذى تسبب فى مصرع زوجته وإصابة 13 من الأسرة، وتم نقلهم إلى مستشفى منوف العام، وجارى تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.. وسنوافيكم بالتفاصيل.