شكرا لقرائتكم خبر عن متى نتوقف عن ذبح الأضاحى؟.. اللجنة الشرعية بالأوقاف توضح الحكم الشرعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ جابر طايع المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، عن توقف ذبح الأضاحى قبل أذان رابع يوم العيد، المسمى شرعا ثالث أيام التشريق الثلاثة التالية ليوم العيد.
وأضاف طايع لـ ”الخليج 365”، أن اللجنة الشرعية المكلفة من غرفة العمليات برئاسة رئيس القطاع الدينى والتى تحضر الذبح وتشرف عليه تبلغ رئيس القطاع الدينى بإشارة البدء والتوقف هاتفيا وتزايد حصيلة الذبح أولا بأول.
يذكر أنه بدأ عمل غرفة العمليات بشأن الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى منذ فجر العيد وحتى غروب رابع يوم لتتلقى الاتصالات والبلاغات.
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