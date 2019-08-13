شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ بـ50 ألف.. اعرف الفارق بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض ”الخليج 365” تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من واقع مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والذى حصلنا على نسخة حصرية منه.

ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى:

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- المشروعات المتوسطة : كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

- المشروعات الصغيرة: كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 مليون جنيه.

- المشروعات متناهية الصغيرة : كل شركة أو منشأة لا يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه.