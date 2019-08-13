أخبار مصر | مدير متحف النسيج: لدينا في مصر صناعة نسيج مستقرة منذ 6000 عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير متحف النسيج: لدينا في مصر صناعة نسيج مستقرة منذ 6000 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري، إن مصر كانت بها صناعة نسيج مستقرة لها ورش وأنوال، وكان الملوك والأمراء لديهم الورش الخاصة لملابس بقصورهم، وورش للعامة ومغاسل للملابس، كل ذلك في القرن الرابع قبل الميلاد أي منذ حوالي 6 ألاف عام.

وأضاف أبو اليزيد أن مصر سبقت العالم بألفي عام في صناعة النسيج، ودائما ما نذكر أنه في الوقت الذي كانت شعوب العالم ترتدي ما بين جلود وأوراق الشجر، كانت في مصر صناعة مستقرة للنسيج وورش ومصانع وعمال ومصممين، وكنا من أرقي شعوب الدنيا في ذلك حيث صنع المصري الملابس بأشكال وطرز مختلفة منذ أقدم العصور.

وأشار إلى أن مصر تميزت بصناعة الكتان، ونسيج القباطي، والذي استورده واستعمله العالم، وكانت صناعة الكتان في مصر ضمن موارد الاقتصاد الوطني بمفهومنا الحالي، حيث كانت الدولة قديمًا تحكم صناعة الكتان الذي يتم تصديره ومنه تحقق دخلًا قوميًا.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها أبو اليزيد بفعاليات احتفال المتحف بمناسبة عيد الأضحى المبارك.