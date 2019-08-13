شكرا لقرائتكم خبر عن «كبيرنا 1000 دولار في الشهر».. أحمد حسن وزينب يردان على الانتقادات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد «اليوتيوبر» أحمد حسن وزوجته زينب وسائل الإعلام بدعوى «فرط الاهتمام بتغطية أخبارهما»، قائلًا: «الإعلام كله اتقلب ضدنا، والقنوات طلعت تزايد علينا، للدرجة دي معندكوش حاجة غيرنا؟».

قالت زينب، في تسجيل مصور مشترك مع زوجها بعنوان «حرام عليكم كفاية انتقادات بقا»، مدته 32 دقيقة، الاثنين: «كل ده عشان واحد بيلاعب بنته، عشان خدناها وطعمناها في الصحة، إحنا مش بنعذبها».

أضاف أحمد: «ليه الناس مش فاضية غير للموضوع ده؟ أقسم بالله في قنوات كتير جدًا وإعلاميين كبار جدًا طلبونا عشان نطلع ونرد على الانتقادات، وإحنا رفضنا، لكن هما عايزنها سبوبة عشان يتاجروا بينا».

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مضى قائلًا: «إحنا مشهورين من قبل بنتنا ما تيجي، وأنتو اللي طلبتوا ننزل فيديوهات بعد الولادة، وطلبتوا تشوفوا الطفلة، لو أنتو فعلًا عايزين تنقذوا أطفال انزلوا شوفوا اللي بيبيعوا مناديل في الشوارع».

أوضح: «أنا وزينب اتجوزنا 3 مرات، مرة في أكتوبر، وعملنا فرح على الضيق في نوفمبر، والفرح كان في ديسمبر، وزينب ولدت في نهاية يونيو، وبنتنا مجتش بعد 6 أشهر، وأنتو بتخوضوا في أعراضنا».

تابع: «إحنا مبنكسبش 30 ألف دولار في الشهر، وأقصى حاجة ممكن الواحد يوصلها في مصر شهريًا 2000 دولار فقط، خاصة في شهر رمضان بسبب كثرة الإعلانات، كبيرنا في العادي ألف دولار».

كان الثنائي أحمد حسن وزوجته زينب أعلنا اعتزال «السيوشيال ميديا»، الاثنين، بعد حالة من الجدل أثيرت مؤخرًا بدعوى «استغلال رضيعتهما في الترويج لمحتواهما، والتربح عبر إعلانات الإنترنت».