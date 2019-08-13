شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: مصر تؤكد دعمها للحكومة السودانية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت مصر اجتماعاً بين قوى الحرية والتغيير بغرض تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية تهم جميع الأشقاء في السودان، ودعماً للوثيقة الدستورية المقرر توقيعها 17 أغسطس الجاري.

ذكرت وزارة الخارجية، في بيان، الاثنين، أن المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء، واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم.

أضاف البيان: «تؤكد مصر مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق».