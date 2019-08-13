شكرا لقرائتكم خبر عن 825 ألف زائر لمتحف النيل منذ افتتاحه فى 2016.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حسين جلال رئيس الهيئة المصرية العامة للسد العالى وخزان أسوان، أن متحف النيل استقبل منذ افتتاحه فى يناير 2016 حوالى 825 ألف زائر تقريباً، فضلا عن انجاز العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية، حيث لاقى إقبالا ملحوظاً من الزوار المصريين والأجانب و أصبح من أهم معالم محافظة أسوان السياحية وتحفة معمارية تضيفها وزارة الموارد المائية و الرى لأعمالها.

وأضاف جلال فى تصريحات صحفية أن متحف النيل احتضن أهم الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية التي حدثت خلال هذه الفترة، وكذلك إطلاق الكثير من الفعاليات والمهرجانات المحلية والإقليمية أهمها رصد ظاهرة أطول خسوف قمر، والمشاركة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر على الأمراض غير السارية تحت شعار (100 مليون صحة) واحتفالية ملتقى سلسبيل النيل الخامس والاحتفالية العالمية بعنوان (ساعة الأرض).

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واستقبل المتحف الكثير من الوزراء والشخصيات العامة لمتحف النيل، ومن أهم هذه الشخصيات سفير كينيا بمصر و كاترين كيري المستشار التجاري لدولة كينيا بمصر ، و السفير صالح هابيمانا سفير دولة رواندا بالقاهرة بالإضافة للعديد من الزوار الأفارقة والعرب والشباب المشاركين والمنظمين لملتقى الشباب العربى والأفريقى.

ويعد متحف النيل بمدينة أسوان، تحفة معمارية جديدة تضيفها وزارة الرى والموارد المائية إلى المواقع الأثرية فى محافظة أسوان، حيث بدأ العمل فى إنشائه خلال شهر يونيو من عام 2004، إلا أن المتحف لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، و بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارة الرى تم استكمال العمل فى بعد توفير الاعتمادات المالية له، حيث تم افتتاحه أمام الزوار 10 يناير 2016، بحضور رئيس الوزراء ووزير الرى، وممثلى 11 دولة إفريقية من دول حوض النيل، بتكلفة إنشاء متحف النيل 82 مليون جنيه.