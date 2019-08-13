شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى تحذر".. محاضر فورية للمخالفين والمتعدين بالبناء فى محيط مخرات السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم تحرير محاضر فورية لكافة التعديات على مخرات السيول، و تنفيذ حملات إزالة لتلك التعديات، بالتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية، كما تم التأكيد مراراً وتكراراً بعدم البناء أو التوسع فى البناء بمحيط مخرات السيول.

وأضافت الوزارة، أنه لابد من الرجوع للجهات المختصة التابعة للوزارة وخاصة معهد بحوث الموارد المائية بالمركز القومى لبحوث الميا،ه لعمل كافة الدراسات الهيدرولوجية اللازمة لضمان عدم تعرض الأفراد أو المنشئات للخطر عند البناء بالقرب من مخرات السيول، موضحة أنها تقوم بتنفيذ كافة الأعمال اللازمة للحماية من مخاطر السيول.

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وأوضحت الوزارة أن حسن إدارتها لحصاد مياه الأمطار و السيول، إضافة إلى أعمال الحماية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ومحطات الرفع فى الدلتا، أدى إلى استقطاب وتوفير كميات كبيرة من المياه خلال موسم الأمطار الماضى و يتم الإستفادة منها، كما أدت تلك الأعمال إلى توفير الحماية اللازمة بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر وكذلك حماية محافظات البحيرة والإسكندرية و محافظات الصعيد.

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ أعمال حماية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء بغرض التنمية والبناء، وحماية المنشآت السياحية، والاقتصادية، وتوطين أهالى سيناء من خلال بناء السدود، وإنشاء البحيرات، لتخزين مياه الأمطار، وحماية الأرواح البشرية، والمنشآت من مخاطر السيول الجارفة حيث قام قطاع المياه الجوفية بتنفيذ العديد من مشروعات الحماية عدد (20) سد و (17) بحيرة صناعية،(5) حاجز توجيه مائى و (150) خزان أرضى بسعة 100 م3 للخزان، بتكلفة تقدر بـ 622 مليون جنيه بما يخدم أيضا أعمال حماية الطرق والمدن، والقرى وخطوط الغاز ومحطات الكهرباء والمنشآت الحيوية و الاستراتيجية والسياحية من أخطار السيول، وتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه المياه في الأغراض المختلفة.