شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف:التفتيش وغرفة عمليات الوزارة تستمر طوال أيام العيد لتلقى الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، أن غرفة عمليات عيد الأضحى المبارك، برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى، تستمر فى عملها حتى غروب رابع أيام العيد فى تلقى الاتصالات والبلاغات.

وقال جابر طايع، لـ ”الخليج 365”، أن غرفة العمليات تطلق مفتشى الأوقاف لمتابعة العمل، فى 6 مستويات تفتيشية.

يذكر أن الغرفة تضم فى عضويتها المركزية كلا من الشيخ صبرى يس دويدار رئيس قطاع المديريات، والدكتور السيد حسين عبد البارى وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوى وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ علاء شعلان وكيل الوزارة لشئون مديريات الوجه البحرى، و عبد الحميد عمر مدير عام ومدير مكتب الوزير، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام بالمتابعة، و رفيق إبراهيم القاضى مدير عام المكتب الفنى، مع تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل مديرية برئاسة مدير المديرية .

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وكانت الوزارة كل فيما يخصه الإعداد الجيد لساحات وصلاة العيد، ومتابعة مشروع صكوك الأضاحى وذبح الأضاحى فى الوقت الشرعى للذبح، وجمع جلود الأضاحى وتوريد ثمنها لصالح مشروع.