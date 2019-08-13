شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة تجاريين القاهرة تحتفل بأبناء أعضائها المتفوقين للعام الدراسى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة، بأبناء أعضائها المتفوقين الحاصلين على مجموع 95% فأكثر فى شهادات الإبتدائية، والإعدادية، والثانوية العامة، أو ما يعادلها، والثانوية الفنية، والثانوية الأزهرية لعام 2019.

وأوضحت النقابة أن الاحتفال أيضا يضم أبناء الأعضاء الخريجين، أصحاب الترتيب الأول فى كل تخصص فى كافة الجامعات، والمعاهد العليا دور مايو 2019 فى نطاق القاهرة الكُبرى، عدا كليات التجارة والإدارة، والاقتصاد، حيث سيتم مخاطبتهم بمعرفة النقابة للحصول على أسماء الخريجين أصحاب الترتيب الأول للعام الجامعى 2019.

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وأشارت النقابة إلى أنه يتم سحب استمارة التقدم للنقابة، من خلال الموقع الرسمى لها، وتقديمها مدعومة بالمستندات المطلوبة بمقر النقابة فى 30 شارع رمسيس، فى حد أقصاه أغسطس 2019، على أن يتم إقامة الاحتفال وتكريم المتفوقين خلال شهر سبتمبر المقبل.