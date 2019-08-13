شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13-8-2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الثلاثاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة علي السواحل الشرقية حار رطب علي الوجة البحرى والقاهرة.

حالة الطقس فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة علي السواحل الشرقية حار رطب علي الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤيه في الشبوره المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

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الطقس فى الأردن

نهاراً: تستمر درجات الحرارة حول مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً فوق الجبال وحاراً نسبياً في عموم المناطق، بينما يبقى حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار شرق المملكة.

وفي خليج العقبة، الرياح: غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 29 درجة مئوية.

ليلاً: يسود طقس مُعتدل في عموم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ، بحيث تبقى حارة الى حارة جداً في مختلف المناطق نهاراً ، ومعتدلة نسبياً في الجبال ليلاً ، ولكنها تبقى رطبة وحارة نسبياً في المناطق المنخفضة في السواحل والسهل الساحلي ليلاً . الرياح شمالية غربية رطبة .