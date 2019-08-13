شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم 13-8-2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة علي السواحل الشرقية حار رطب علي الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا . وتقل الرؤيه في الشبوره المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية الصغرى العظمى القاهرة 26 38 شبين الكوم 26 36 طنطا 24 36 دمنهور 25 34 الإسكندرية 21 32 بلطيم 22 32 مطروح 21 31 السلوم 23 34 سيوة 23 40 بورسعيد 25 33 دمياط 25 31 الزقازيق 24 37 الإسماعيلية 23 38 السويس 23 38 العريش 25 36 رفح 24 35 رأس سدر 27 39 نخل 17 37 نويبع 26 36 طابا 28 36 كاترين 17 32 الطور 26 37 شرم الشيخ 27 37 الغردقة 28 36 مرسى علم 28 36 الفيوم 26 39 بنى سويف 26 39 المنيا 25 39 أسيوط 25 40 سوهاج 25 40 قنا 25 41 الأقصر 25 42 أسوان 27 42 أبوسمبل 26 41 الوادى الجديد 24 41 شلاتين 27 41 ابو رماد 27 39 حلايب 26 35 رأس حدربة 27 35 أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى الصغرى العظمى Advertisements مكة المكرمة 28 38 المدينة 28 40 الرياض 29 44 المنامة 31 39 أبوظبى 33 41 الدوحة 34 40 الكويت 30 45 دمشق 20 39 بيروت 28 31 عمان 20 33 القدس 19 31 غزة 23 33 بغداد 30 48 مسقط 29 32 صنعاء 14 23 الخرطوم 24 30 طرابلس 25 32 تونس 24 35 الجزائر 22 28 الرباط 19 27 نواكشوط 23 27 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم الصغرى العظمى أنقرة 16 35 اسطنبول 23 30 اسلام اباد 26 34 نيودلهى 26 34 جاكرتا 23 33 بكين 22 31 كوالالمبور 25 34 طوكيو 27 33 أثينا 24 33 روما 19 34 باريس 12 21 مدريد 14 28 برلين 12 23 لندن 12 19 مونتريال 13 26 موسكو 16 23 نيويورك 22 29 واشنطن 23 33

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