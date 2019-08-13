شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: نقل محال مزلقان العياط لتطويره وحل أزمته بشكل نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس مدينة العياط، بالجيزة، أن مزلقان العياط شهد عملية تطوير كبيرة أثرت على حركة المرور بالمنطقة المحيطة به، بالإضافة إلى منع الحوادث بالمزلقان وحماية أرواح المواطنين.

وأضاف رئيس مدينة العياط، لـ"الخليج 365" أن الباعة الجائلين بمزلقان العياط انتقلوا بكامل اراداتهم، خاصة أن المدينة وفرت لهم أماكن بديلة مجهزة، مشيرا إلى أن عدد من أبناء الباعة الجائلين ساهموا فى تجميل مزلقان العياط بعد رفع الإشغالات به.

Advertisements

وأوضح رئيس المدينة، أنه سيتم نقل عدد من المحال المحيطة بالمزلقان لتوسعة الشارع، وتعويض أصاحابها بما يعمل على حل أزمة المكان، بالإضافة إلى التنسيق لتطوير المزلقان لعمل بشكل إلكترونى بالإضافة إلى وضع نظاف يرصد أى تواجد للمواطنين على قضيب القطار حال مرور القطار على الخط.

وكانت محافظة الجيزة نفذت حملة مكبرة لإزالة التعديات على مزلقان العياط ، والذى كان يمثل كابوسا مزعجا لأكثر من 15 عاما لكن .