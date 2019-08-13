10 معلومات عن مشروعى إنشاء 113 و59 عمارة إسكان اجتماعى بالخانكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه سيتم افتتاح مشروعي إنشاء 113 و59 عمارة بمنطقة عرب العليقات بالخانكة قريبا، بعد بدء عملية التسليم للمواطنين الفائزين بالوحدات بالمشروع، ويستعرض ”الخليج 365”، أبرز المعلومات حول المشروع وخطوات التسليم للمواطنين، والتي جاءت على النحو التالي: 1- يتكون المشروعان من إنشاء 113 و59 عمارة للإسكان الاجتماعى بمنطقة عرب العليقات بالخانكة. 2- تتكون كل عمارة من دور أرضى إلى جانب 5 أدوار علوية بإجمالى 3996 وحدة سكنية. 3- كل وحدة مكونة من 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترًا مربعًا. 4- المشروع تم تنفيذه بإشراف الجهاز التنفيذى التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. Advertisements 5- التكلفة التعاقدية للمشروع حوالى 521 مليون بالإضافة لقيمة توصيل المرافق المياه والصرف الصحى الكهرباء والغاز. 6- يوجد أسفل بعض العمارات محلات تجارية بإجمالى 264 محلاً. 7- سيقوم صندوق التمويل العقارى بطرح المحلات للمواطنين بالمزاد العلنى لخدمة الوحدات السكنية. 8- جارى الآن العمل فى خط الغاز الذى يربط بين العمارات ومدينة شبين القناطر وفور الانتهاء منه سيتم إسناد رصف الطريق للمقاولين العرب لتسهيل المواصلات على المواطنين. 9- تقوم الوزارة بموافاة المديرية بأسماء المواطنين الذين تم التخصيص لهم تباعًا. 10- عند الإعلان عن بدء التسليم يقوم المواطن بالحضور إلى مديرية الإسكان بصورة العقد وبطاقة الرقم القومى للحصول على خطابات لشركة الكهرباء والمياه لتركيب العدادات ثم الذهاب للموقع لاستلام وحداتهم.

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