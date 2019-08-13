شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة حج التضامن لـ"الخليج 365": بدء تفويج الحجاج من منى لمكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن إنه تم البدء في تفويج حجاج التضامن من مشعر منى إلى مقر إقامتهم بمكة المكرمة، بعد الانتهاء من رمي الجمرات للمتعجلين.

وأضاف عبد الموجود في تصريحات خاصة لليوم السابع أن عملية التفويج مستمرة للساعة الثانية ظهر الثلاثاء، على أن يتم تفويج غير المتعجلين لاحقا.

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ونوه عبد الموجود إلى أنه تم توفير أتوبيسات مكيفة لتفويج الحجاج ، مع متابعة مستمرة من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن.

وزار ايمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى مخيمات منى حيث اطمئن على ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الاهلية عقب سقوط الأمطار الرعدية على مخيمات منى حيث تفاعل الحجيج مع الأمطار بالتلبية والتكبير والدعاء والصلاة لهذة الهبة الربانية العظيمة التى تخفف من ارتفاع درجات حرارة الشمس المتصاعدة على مدار اليوم.

وكان مشعر منى قد تعرض لهطول امطار رعدية وعلى الفور تم تفعيل غرفة عمليات للاطمئنان على حالة الحجيج بجميع المخيمات وخرج ملايين الحجيج برمى الجمرات وسط تهليل وتكبير فى مشهد مهيب.