شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 بسبب انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم وتم نقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي شمال بني سويف.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف 3 جثث وهم أمين محمد أمين، 14 سنة، وعلى مسعود 25 سنة، وعلى حسن حسن 22 سنة، مقيمون بمحافظة الإسكندرية وتم إيداعهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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وتم نقل 18 حالة إلى قسم الاستقبال بالمستشفى وهم " أية محمد أمين" 20 سنة، "حنان رجب محمد" 35 سنة، توبه محمود شعبان 20 سنة، "عنايات أبو سريع محمد" 60 سنة،"رضا على مسعود" سنة،"ملك أبو ضيف حسن" 3 سنوات، مريم حسن سليمان 5 سنوات، ياسمين السيد مسعود" 4 سنوات، "ياسمين مسعود شعبان" 30 سنة ، سماح رجب محمد " 41 سنوات،"هدى رجب محمد" 25 سنة،على خميس على 54 سنة، سيد محمود شعبان 35 سنة، "صباح جابر أبو سريع" 35 سنة، مسعود على مسعود (سنة)، وجميعهم مقيمون بمحافظة إسكندرية، و"جابر عبد الجليل عبد التواب" 25 سنة، "عبد الغنى على عبد الهادي" 51 سنة، "رحمة عبد الجليل عبد التواب" 15 سنة، ومقيمون بمحافظة بني سويف.

وتبين أن المصابين كانوا في طريقهم إلى محافظة بني سويف لحضور حفل زفاف وانقلبت السيارة بهم على الطريق الصحراوي الغربي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق