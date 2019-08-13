أخبار× 24 ساعة.. السكة الحديد: نقلنا أكثر من 6 ملايين راكب حتى أول أيام العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. السيسى فى اليوم العالمى للشباب: شباب مصر سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة السكة الحديد: نقلنا أكثر من 6 ملايين راكب حتى أول أيام العيد مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الحجاج بعد غد بعروض التنورة والمزمار البلدى الدمغة والموازين تكثف الرقابة على محلات الذهب خلال أيام عيد الأضحى سيارات الضبطية القضائية بجهاز حماية المستهلك تجوب الأسواق خلال أيام العيد الصحة: أرصدة الدم 17118 كيس من مختلف الفصائل كمخزون استراتيجى "البعثة الطبية للحج": مناوبات للأطباء 24 ساعة لمتابعة الحالة الصحية للحجاج الصحة تحذر من عبوات مغشوشة تحمل اسم دواء يعالج السرطان سعره 46 ألف جنيه Advertisements التعليم: بدء تصحيح امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية السبت 17 أغسطس التعليم: غلق باب التحويلات بين المدارس وبعضها نهاية أغسطس الجارى غرفة عمليات "القومى للمرأة": 3 شكاوى تحرش بأول أيام العيد شهب البرشاويات تصل ذروتها اليوم.. وتتساقط بمعدل 80 شهابًا بالساعة خريطة للمخصبات الزراعية.. وحملات على إنتاج التداول لمنع المحظور 51 ألف مستفيد من قروض "البتلو" وجارى الصرف التعليم العالى: 79 ألف طالب يسجلون فى تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات لجنة الفتوى بالأزهر: يجوز إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية

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