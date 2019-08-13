شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتك.. شهب البرشاويات تمطر السماء بـ60 شهاب بالساعة حتى شروق الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكون هواة الفلك والمهوسون بزخات الشهب، على موعد من منتصف الليل وحتى شروق شمس الثلاثاء، مع واحدة من أفضل زخات الشهب السنوية وهى زخة شهب البرشاويات.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه كافة التفاصيل الخاصة بالشهب ومعدل وتوقيت تساقطها ، فى نقاط مبسطة كما يلى:

1- تصل شهب البرشاويات ذروة تساقطها هذا السنه بسماء مصر والمنطقة العربية مع ثانى أيام عيد الأضحى

2- شهب البرشاويات تعتبر واحدة من أفضل زخات الشهب السنوية

3- الشهب تمطر السماء من منتصف الليل وحتى شروق شمس غدا الثلاثاء

4 - فى المتوسط تنتج ما قد يصل إلى 60 شهاب بالساعة

5 - يعرف عنها إنتاج عدد من الشهب البراقة ولكن من غير المعروف العدد الفعلي الذى سيتم رصده هذه السنه

Advertisements

6 - بشكل عام فمعظم زخات الشهب السنوية تصل أعلى معدلاتها عندما تعبر الأرض خلال البقايا النيزكية من المذنبات والكويكبات

7- الضوء المرئي الناتج عن الشهب يأخذ ألوانًا مختلفة اعتمادًا على التركيب الكيميائي للنيزك وسرعة حركته عبر الغلاف الجوي

8- تنشط البرشاويات خلال الفترة من 17 إلى 24 اغسطس

9- سيكون القمر فى طور الأحدب المتزايد قبل أيام من وقوعه فى طور البدر المكتمل ما يعنى بأنه سوف يتسبب فى طمس معظم الشهب الخافتة هذه السنه.

10- فى المجمل البرشاويات شهب ساطعة جدا وعددها كبير لذلك فإن العرض يحتمل أن يبقى جيدا .

11- لأفضل مشاهدة يجب أن يكون الرصد من بعد منتصف الليل بمراقبة الأفق الشرقى من موقع مظلم تماماً بعيداً عن أضواء المدن و ليس من البيت .