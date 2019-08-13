شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار مخلفات الذبح بشوارع القاهرة والجيزة رغم فتح المجازر مجانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علي الرغم من تحذيرات محافظتى القاهرة والجيزة المواطنين من ذبح الأضاحى فى الشوارع، وعدم ترك مخلفات الذبح فى الطرق، إلا أن أغلب المواطنين لم يبالى بهذه التحذيرات وضرب بها عرض الحائط ما أدى لانتشار مخلفات الذبح فى عدد كبير من شوارع المحافظتين وإعاقة بركة الدماء لحركة المرور.

ولم تعلن أى من المحافظتين عن تحرير رؤساء الأحياء محاضر بيئة أو توقيع غرامات لأى من المواطنين أو الجزارين الذين ذبحوا فى الشوارع، فى الوقت الذى ظهر العبء ثقيلا على كاهل عمال هيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة.

وتلقي الخليج 365 عدد كبير من شكاوى المواطنين بانتشار القمامة ومخلفات الذبح وبرك الدماء فى عدد كبير من الشوارع، ما أدى لانتشار الروائح الكريهة، على الرغم من فتح جميع المجازر مجانا أما ذبائح الأضاحى طوال أيام عيد الأضحى.

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وأكد شفيق جلال رئيس النظافة والتجميل بالجيزة، أن عمال الهيئة أكثرهم عمل لورديتين منذ أول أيام العيد، للتمكن من رفع كميات القمامة ومخلفات الذبح بالشوارع.

وأضاف رئيس هيئة نظافة الجيزة، لليوم السابع، أن الهيئة رفعت 8 ألاف طن يوميا من شوارع أحياء مدينة الجيزة فقط، مطالبا الأهالى بالتعاون مع الهيئة وعدم إلقاء مخلفات الذبح فى الشوارع.

وأوضح رئيس الهئية، أن تحرير المحاضر وتوقيع الغرامات، مسؤولية الأحياء، مشيرا إلى أن الهيئة منعت الإجازات للتغلب على مشاكل مخلفات الذبح فى العيد، وأن ذلك سينتهى عصر ثالث أيام عيد الأضحى.

وأعلنت محافظة القاهرة تخصيص سيارات لهيئة النظافة لرفع مخلفات الذبح وسيارات محملة بالرمال لتنظيف الشوارع من الدماء، كما طالبت الأهالى بالإبلاغ عن أى ظاهرة سيئة من خلال أرقام غرفة عمليات المحافظة.