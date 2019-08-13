اتهمهما بالسب والقذف.. تفاصيل مشاجرة عز وشقيقي "زينة" بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

كشف عمر عبدالرحمن، محامي الفنان أحمد عز، تفاصيل الشجار الذي دار بين موكله وشقيقي الفنانة زينة، في مدينة العلمين بالساحل الشمالي.

وقال عبدالرحمن لـ"الخليج 365" الاثنين، إن عز كان يجري أمس الأحد حوارًا مع أحد الصحفيين، في فندق شهير بالساحل الشمالي، عن دوره في فيلم "ولاد رزق 2"، وفوجئ بشقيقة زينة، وشخص آخر تبين بعد ذلك أنه شقيقها، يتعديا على موكله بالسب والقذف وحاولا ضربه، والشجار معه.

وأضاف محامي "عز"، أن موكله لم يلتفت إلى شقيقي "زينة"، وترك المكان المتواجدين فيه بعد أن ظهرت "زينة" وابنيها في الفندق، متوجهًا نحو قسم الشرطة ليحرر محضرًا ضدهم، بتهمة التعدي عليه بالسب والقذف.

وأوضح أن النيابة بدأت في التحقيقات صباح اليوم الاثنين؛ فرغت الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة، والحوار الصحفي المٌسجل، وتبين من خلالهما الألفاظ التي قالها أشقاء "زينة" خلال شجارهما مع "عز".

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وأشار إلى أن النيابة أصدرت أمر باستدعاء زينة وأشقائها، لسماع أقوالهم، ولم يحضروا حتى لحظة كتابة الخبر.

وأكد "عبد الرحمن"، أن النيابة استمعت إلى أقوال الفنان أحمد عز، وطالب بحصوله على حقه القانوني في محاسبة المتعدين عليه، فيما استمعت النيابة أيضًا إلى أقوال شهود العيان الذين أكدوا رواية "عز"، على حد قول محاميه.

من جانبه قال معتز الدكر، محامي الفنانة "زينة" لمصراو"، إنه حتى الآن لم يعرف صحة ما تم تداوله حول الواقعة من عدمه، مضيفًا أنه سيتوجه غدًا الثلاثاء إلى الساحل الشمالي ليتيقن من صحة ما حدث بنفسه.

وتعود الخلافات بين أحمد عز وزينة إلى سنوات طويلة، في القضية الشهيرة بنسب "عز الدين وزين الدين"، وانتهت بإثبات أبوة عز لهما، وإلزامه بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لهما، أي ما يعادل 600 ألف جنيه مصري .