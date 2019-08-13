محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع عن كثب بعثة الحج بالمملكة العربية السعودية، للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للحجيج، خلال الموسم الحالي.
وقال صدقي، فى تصريح لمصراوي، إن لجنة السياحة تمارس دورها الرقابي بمتابعة ومراقبة بعثة الحج، لكنها في الوقت ذاته لا تدخل في عمل السلطة التنفيذية المشرفة على الحج، حتى لا تفرض عليها قيودًا خلال قيامها بعملها.
وأشار إلى أن اللجنة سيُعرض عليها تقرير عن موسم الحج الحالي وسيتم مناقشته، لتعظيم الإيجابيات وتلافي السلبيات، مؤكدًا أن هناك تنسيق كبير بين اللجنة، والبعثة الرسمية للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للحجاج.
كانت هذه تفاصيل خبر "سياحة النواب": نراقب بعثة الحج ولا نفرض قيودًا عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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