أخبار مصر | أحمد حسني: رسالة السيسي اليوم تؤكد اهتمام القياده السياسية بالشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسني: رسالة السيسي اليوم تؤكد اهتمام القياده السياسية بالشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد حسني رئيس اتحاد شباب مصر والمتحدث الاعلامي لحزب الاتحاد، إن رساله الرئيس السيسي اليوم بمناسبه اليوم العالمي للشباب تؤكد اهتمام القياده السياسية بالشباب وأنها مؤمنة بأنه جزء أساسي من قوة الدولة المصرية نظرًا أن قوة الدولة تأتي من قوة الشباب لذلك كان لابد من بنائهم وإعدادهم وتدريبهم على فرص المشاركة في الإدارة والقيادة.

وأضاف حسني، في تصريحات صحفية أن الرئيس السيسي أول من رسخ مبدأ الحوار واستمع لصوت الشباب من خلال مؤتمرات الشباب والتي تعد منصه وبوابه فعليه للحوار المبشار بين الرئيس والشباب والتي لها دور في ان تعد أجيالا جديدة لمصر تمتلك من الآليات والصلاحيات ما يجعلها مؤهلة للمهمات الجسيمة التي تتطلبها إدارة الوطن.

وتابع أن الرئيس السيسي استطاع أن يزيل الحواجز وفتح جسور للتواصل الدائم مع الشباب والذي يولد الثقة الذاتية للشباب.