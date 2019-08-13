شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يوجه رسالة في «اليوم العالمي للشباب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن تهانيه لشباب مصر الواعد بصفة عامة وشباب محافظة البحيرة خاصة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، مؤكداً أنه منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2016 عاماً للشب، وأصبح الاهتمام بالشباب وتمكينهم عنوانا للمرحلة الحالية.

وأشار «آمنة» في تصريحات صحفية، الإثنين، إلى أن دول العالم تحتفل باليوم العالمي للشباب، وبرزت فكرة اليوم العالمي للشباب الذي نظمته الأمم المتحدة منذ عام 1991 من أهمية وضرورة حشد الوعي العالمي بقضايا الشباب، وأن مصر تولى اهتمامًا خاصًا بالشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل وقادته.

وأكد المحافظ على أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال تركيز المؤتمر على أنشطة بناء قدرات الشباب من خلال الأنشطة المختلفة بهدف تمكينهم وتأهيلهم، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الشباب هو من أنجح الاستثمارات، مشيرًا إلى ضرورة توحيد وتضافر الجهود لإيجاد حلول وإزالة المعوقات والتحديات التي تواجه الشباب في سبيل تحقيق آمالهم وتطلعاتهم.