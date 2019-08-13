شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل مبادرة «سيناء أحلى بينا» على شاطئ البحر بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ تفعيل مبادرة «سيناء أحلى بينا» التي أطلقها مكتب شؤون سيناء وخدمة المجتمع في جامعة سيناء لخدمة المجتمع السيناوى في نظافة وتجميل شاطىء البحر بالعريش تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأضحى.

وقال المهندس أحمد الحجاوى رئيس مكتب شؤون سيناء وخدمة المجتمع في جامعة سيناء والمنسق العام للمبادرة في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم إطلاق المبادرة لتعزيز دور المشاركة المجتمعية مع جامعة سيناء لخدمة المجتمع السيناوى وأهالى المحافظة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة استهدفت تجميل شاطىء البحر في مدينة العريش باعتباره هو المتنفس الوحيد للأهالى في عيد الأضحى وسائر المناسبات .

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وأضاف المهندس محمود الحجاوى المدير التنفيذى للمبادرة أنه يتم التركيز على توعية المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية والحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، والعمل على تصحيح بعض السلوكيات الخاطئة ومطالبة كل مواطن بأن يبدأ بنفسه أولا ليكون قدوة أمام الآخرين في الحفاظ على الشاطىء .

وأشار إلى أنه يشارك في تنفيذ المبادرة أكثر من 20 شابا من الطلاب وشباب سيناء، داعيًا جميع الأهالى إلى التضامن مع المبادرة من أجل الحفاظ على نظافة الشاطىء وعدم إشعال النيران لطهى الطعام على الرمال البيضاء النظيفة .

وأضاف أنه من المقرر بعد عطلة عيد الأضحى تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، والتى ستتركز في مجالات خدمة البيئة انطلاقا من الأفكار الجديدة من أعضاء المبادرة من المتطوعين، وستكون بناءة وهادفة لخدمة المجتمع السيناوى.. وبتشجيع ودعم من ادارة الجامعة .