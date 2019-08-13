شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة حج التضامن يتفقد مخيمات منى بعد هطول الأمطار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى عصر اليوم مخيمات منى حيث اطمئن على ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية عقب سقوط الأمطار الرعدية عصر اليوم على مخيمات منى، حيث تفاعل الحجيج مع الأمطار بالتلبية والتكبير والدعاء والصلاة لهذه الهبة الربانية العظيمة التى تخفف من ارتفاع درجات حرارة الشمس المتصاعدة على مدار اليوم.

ومن جانبه وجه عبد الموجود بمتابعة حالة الحجيج وتعرض الخيم لأى مشاكل والتدخل الفورى.

وكان مشعر منى قد تعرض عصر اليوم لهطول أمطار رعدية وعلى الفور تم تفعيل غرفة عمليات للاطمئنان على حالة الحجيج بجميع المخيمات وخرج ملايين الحجيج برمى الجمرات وسط تهليل وتكبير فى مشهد مهيب.

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ومن المقرر بدء تفويج حجيج الجمعيات الأهلية من مشعر منى من الحجاج المتعجلين إلى مكة بعد منتصف الليل بالتنسيق مع الجانب السعودى.