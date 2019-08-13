شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سويسرية: السيسى حول العلمين من صحراء خالية لصرح زاخر بالأبراج الشاهقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "نويه تسورخر تسايتونج" السويسرية، الضوء على مدينة العلمين الجديدة، وأشارت إلى أن المدينة هي ثمرة إحدى المشروعات العملاقة التي أشرفت عليها الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون "إسكندرية جديدة" على ساحل المتوسط، بشوارع نظيفة هادئة، وتُستغل في إدارتها تكنولوجيا رفيعة المستوى.

وأوضحت الصحيفة أن مدينة العلمين الجديدة تحولت من صحراء خالية إلى صرح زاخر بالأبراج الزجاجية الشاهقة والشوارع النظيفة المحفوفة بأشجار النخيل، بحيث غدت أشبه بحلم مشرق على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

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ونوهت الصحيفة السويسرية، إلى أنه تم الانتهاء منذ أيام من نصب مسلة الملك رمسيس الثاني في قلب العلمين الجديدة، بعد نقلها من منطقة الجزيرة بالقاهرة، حيث استغرقت عملية النقل 20 يومًا عملًا ومتابعة من جيش من العمال والمهندسين وخبراء الآثار.

تجدر الإشارة، إلى أن جريدة "نويه زيرشير زايتونج" السويسرية بتصدر باللغة الالمانية من سنة 1860.