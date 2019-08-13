شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الجبهة السودانية وقوى التغيير: توصلنا إلى اتفاق تام على الوثيقة الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عددٍ من قيادات الجبهة الثورية السودانية وقوى التغير التوصل لاتفاق تام على الوثيقة الدستورية- وذلك خلال مؤتمر صحفى. وتوجه أفراد الجبهة الثورية السودانية وقوى التغير بالتحية إلى الشعب المصرى لما لهم من دور واهتمام أقليمى متزايد، مؤكدين أن كافة الأطراف جادة لاستكمال المحادثات والحوار فى القاهرة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد الجبهة السودانية وقوى التغيير: توصلنا إلى اتفاق تام على الوثيقة الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.