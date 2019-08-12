شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء أول عملية قسطرة لرضيع بـ«التأمين الصحى» فى بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إجراء أول عملية قسطرة طبية عاجلة لطفل فى مستشفى النصر التخصصى للأطفال فى محافظة بورسعيد، والتابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك خلال اليوم الأول من إجازة عيد الأضحى. وأوضحت الوزيرة أن الطفل «تميم»، الذى لا يتجاوز عمره الـ٣ أيام، ولد فى مستشفى بورفؤاد، وتم تشخيص حالته بالإصابة بعيب خلقى فى القلب وصعوبة فى التنفس وزرقة، وتطلبت حالته النقل إلى المستشفى لإجراء عملية قسطرة بالقلب، حيث تم فوراً نقله بسيارة إسعاف مجهزة، وتابع حالته فريق طبى كامل، وتم إجراء كافة الإجراءات والفحوصات والأشعة اللازمة له، وإجراء العملية بنجاح لأول مرة فى مستشفيات بورسعيد من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل التى تم تطبيقها تجريبياً فى المحافظة. وأضافت الوزيرة أنه تم متابعة الطفل منذ دخوله غرفة العمليات، وحتى انتهاء الجراحة بنجاح، وجار متابعته والفريق الطبى المعالج للاطمئنان على حالته الصحية.

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